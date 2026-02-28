صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی پولیس کا مقابلہ، ریکارڈ یافتہ ملزم زخمی حالت میں گرفتار

  • سرگودھا
میانوالی پولیس کا مقابلہ، ریکارڈ یافتہ ملزم زخمی حالت میں گرفتار

فائرنگ کے تبادلے کے بعد علاقے کی تلاشی لی گئی توملزم زخمی حالت میں پایا گیا

میانوالی (نامہ نگار )تھانہ سٹی میانوالی پولیس کا ڈکیتوں سے مقابلہ، ریکارڈ یافتہ ملزم زخمی حالت میں گرفتار،ایس ایچ او تھانہ سٹی انسپکٹر مبشر مقصود اور ان کی ٹیم کو رمضان آباد چوک سٹی ایریا میں ڈکیتی کی نیت سے مشکوک افراد کی موجودگی کی اطلاع موصول ہوئی۔پولیس پارٹی کے موقع پر پہنچنے پر نامعلوم ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے بھی اپنے دفاع میں جوابی فائرنگ کی۔

فائرنگ کے تبادلے کے بعد علاقے کی تلاشی لی گئی تو ایک ملزم زخمی حالت میں پایا گیا جس نے اپنا نام فیضان ولد احمد خان سکنہ یاروخیل بتایا۔ ملزم کے ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موقع سے فرار ہوگئے ، جن کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے ۔مزید تفتیش سے معلوم ہوا کہ *زخمی ملزم 15 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے ، جن میں 4 مقدمات ڈکیتی اور 1 مقدمہ پولیس مزاحمت* کا شامل ہے ۔زخمی ملزم کو حراست میں لے کر فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ۔ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میانوالی وقار عظیم کھرل نے کامیاب کارروائی پر ایس ایچ او اور پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلاامتیاز کاروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔

 

