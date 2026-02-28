صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات کیخلاف مہم ،چار افراد گرفتار ،اسلحہ اور دیسی شراب پر آمد

  • سرگودھا
منشیات کیخلاف مہم ،چار افراد گرفتار ،اسلحہ اور دیسی شراب پر آمد

خوشاب(نمائندہ دنیا )ضلع خوشاب میں ناجائز اسلحہ اور منشیات کیخلاف جاری مہم کے دوران چار افراد کو گرفتا کر کے ان سے ناجائز اسلحہ اورع دیسی شراب پر آمد کر لی گئی۔

 سٹی پولیس جوہر آباد نے اایک ملزم سے 15لٹر شراب مٹھہ ٹوانہ پولیس نے ایک شراب فروش سے 10لٹر شراب ، خوشاب پولیس نے مشکوک حالت میں گھومنے والے ایک شخص سے دواران تلاشی ایک ریوالور 32بور تین کارتوس جبکہ نوشہرہ پولیس نے ایک شخص سے بندوق بارہ بور اور دو کارتوس بر آمد کئے ہیں م چاروں ملزمان کیخلا ف امتناع منشیات ایکٹ اور آرمز ایکٹ کے تحت الگ الگ مقدمات درج کر لئے گئے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سپیکر سے پرتگالی سفیر کی ملاقات،دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال

امن و اما ن کی بحالی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا،چیف کمشنر

علاج معالجے میں غفلت برداشت نہیں کی جائیگی،ڈی سی راولپنڈی

کمشنر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال پنڈی گھیب کا دورہ،سہولیات کا جائزہ

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح، آئی جی اسلام آباد

ڈی آئی جی کا مساجد کا دورہ، سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاک افغان جنگ اور اہلِ مذہب کا مخمصہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہماری اشرافیہ اور اَنا کی تسکین
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈائیلاگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
آج کا مشرقِ وسطیٰ اور پاکستان
جاوید حفیظ
آصف عفان
رب مجھے معاف کرے
آصف عفان