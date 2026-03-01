صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیشہ ور بھکاری ماہ صیام میں سرگرم

  • سرگودھا
پیشہ ور بھکاری ماہ صیام میں سرگرم

خوشاب (نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کے باوجود ماہ رمضان میں پیشہ ور بھکاری شہریوں کو اپنی فرضی مفلسی کی کہانیاں سناتے ہوئے فطرہ و زکواۃ وصول کر رہے ہیں۔ سماجی حلقوں نے اس صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اصل مستحقین کے حقوق ضائع نہ ہوں۔

