صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا میں نئی بلدیاتی حدبندیاں جاری میونسپل کاپوریشن ختم2 ٹائون کارپوریشنیں قائم

  • سرگودھا
سرگودھا میں نئی بلدیاتی حدبندیاں جاری میونسپل کاپوریشن ختم2 ٹائون کارپوریشنیں قائم

ٹاؤن کارپوریشنوں کی حدود میں چوک دھریمہ، ماڑی مٹھہ، لک اور دیگر تین درجن سے زائد علاقے شامل کیے گئے ، میونسپل کمیٹیوں کی تعداد بڑھا کر 10 کر دی گئی، 237 یونین کونسلیں تشکیل دی گئی ہیں

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر کے بلدیاتی اداروں کی نئی حدبندیوں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ نئی حدبندیوں کے تحت ضلع سرگودھا میں میونسپل کارپوریشن ختم کر کے دو ٹاؤن کارپوریشنیں قائم کر دی گئی ہیں۔نوٹیفکیشن کے مطابق ٹاؤن کارپوریشنوں کی حدود میں چوک دھریمہ، ماڑی مٹھہ، لک اور دیگر تین درجن سے زائد علاقے شامل کیے گئے ہیں۔ ضلع بھر میں میونسپل کمیٹیوں کی تعداد بڑھا کر 10 کر دی گئی ہے ، جبکہ 7 تحصیل کونسلیں اور مجموعی طور پر 237یونین کونسلیں تشکیل دی گئی ہیں۔

دستاویز کے مطابق ٹاؤن کارپوریشن ون 20 یونین کونسلوں پر مشتمل ہوگی جس کی آبادی 4 لاکھ 48 ہزار 649 نفوس ہے ، جبکہ ٹاؤن کارپوریشن ٹو 22 یونین کونسلوں پر مشتمل ہوگی اور اس کی آبادی 4 لاکھ 33 ہزار 637 بتائی گئی ہے ۔نئی تشکیل پانے والی میونسپل کمیٹیوں میں بھلوال، بھیرہ، سلانوالی، ساہیوال، کوٹ مومن، جھاوریاں، فروکہ، میانی، شاہپور صدر اور بھاگٹانوالہ شامل ہیں۔ اسی طرح تحصیل کونسلیں سرگودھا، بھلوال، بھیرہ، کوٹ مومن، سلانوالی، ساہیوال اور شاہپور میں قائم کی جائیں گی۔نوٹیفکیشن کے مطابق سب سے بڑی میونسپل کمیٹی بھلوال جبکہ سب سے چھوٹی میونسپل کمیٹی میانی قرار دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

آزادکشمیر کی سلامتی پاکستان کیساتھ جڑی ، وزیر اعظم آزادکشمیر

جڑواں شہروں میں 16لاکھ سے زائد موٹرسائیکل،ایم ٹیگ کیلئے صرف14دن:روزہ دار شہری دن بھر خوار

کمشنرراولپنڈی کی زیر صدارت اجلاس، ویلیج کمیٹیز فعال کرنیکی ہدایت

ملکی سلامتی کیلئے پاک افواج کے شانہ بشانہ ہیں ، سی ای او آ ئیسکو

عوام کو بہترین سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح،ڈی سی مری

پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں افسروں جوانوں کیلئے افطار کا خصوصی اہتمام

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل