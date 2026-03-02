صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیاقت کالونی میں کنٹونمنٹ بورڈ ٹیم پر حملہ، 2اہلکار زخمی

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)لیاقت کالونی میں اہل علاقہ کی شکایات پر عملدرآمد کروانے کے دوران سرفراز اور اس کے ساتھیوں نے کنٹونمنٹ بورڈ کی ٹیم پر حملہ کر دیا، جس سے ٹیم کے دو اہلکار عمر اور عنصر شدید زخمی ہو گئے ۔

سرفراز نے اپنے گھر میں بکریوں اور مرغیوں کا فارم بنایا ہوا تھا، اور اہل علاقہ کی شکایت پر کارروائی کے دوران اس نے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ٹیم پر حملہ کیا۔ پولیس کو طلب کرنے پر سرفراز اور اس کے بیٹے کو قابو کر لیا گیا جبکہ دیگر چار افراد فرار ہو گئے ۔پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

 

