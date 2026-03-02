صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خطہ کی صورتحال انتہائی خطرناک حکومت سنجیدہ نہیں :آصف جیلانی

  • سرگودھا
خطہ کی صورتحال انتہائی خطرناک حکومت سنجیدہ نہیں :آصف جیلانی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سینئر رہنماء انصاف لائر ز فورم آصف جیلانی کچھیلا ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ خطہ کی صورتحال انتہائی خطرناک ہوتی جا رہی ہے اور مستقبل قریب میں عوام کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔

 حکومت کسی بھی معاملہ میں سنجیدہ نظر نہیں آرہی جس کے اثرات پوری قوم پر پڑھیں گے ضرورت اس امر کی ہے کہ فوری طور پر معاشی استحکام کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں اگر اﷲ نہ کرے پاکستان کے حالات میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو عوام کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں مگر دیکھا جا رہا ہے کہ حکمران صرف سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں انہیں عوام کے مسائل سے کوئی غرض نہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامیہ پھل، سبزیاں مقررہ نرخوں پر فروخت کرانے میں ناکام

دربار داتا گنج بخشؒ کی ترقی و تحفظ کیلئے پر عزم : نبیل جاوید

وزیر صحت کا ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ہسپتال قصور کا دورہ

پرامن احتجاج حق،املاک کو نقصان پہنچاناعقلمندی نہیں :طاہر اشرفی

ایران میں پاکستانی طلبہ کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے وفاق کوخط

اقلیتی امور پنجاب کا بجٹ 8 ارب مقرر : رمیش سنگھ اروڑہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ