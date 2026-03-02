صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمرمشانی میں سرکاری ریٹ لسٹ کی دھجیاں، انتظامیہ خاموش

  • سرگودھا
کمرمشانی میں سرکاری ریٹ لسٹ کی دھجیاں، انتظامیہ خاموش

کمرمشانی میں سرکاری ریٹ لسٹ کی دھجیاں، انتظامیہ خاموش ڈپٹی کمشنر میانوالی سے فوری نوٹس لینے ،سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ

کمرمشانی (نمائندہ دنیا )تحصیل عیسیٰ خیل کے نواحی علاقہ کمرمشانی میں سرکاری ریٹ لسٹ پر اشیائے خوردونوش کی فروخت یقینی بنانے میں پیرا فورس ناکام دکھائی دی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دکاندار من مانے ریٹ وصول کر کے غریب عوام کا استحصال کر رہے ہیں۔ سیب، کیلا، امرود، مالٹے ، کجھور، سٹاربری، دالیں، چینی، گھی اور دیگر اشیاء مقررہ نرخ سے زائد فروخت ہو رہی ہیں۔ عوام نے ڈپٹی کمشنر میانوالی سے فوری نوٹس لینے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامیہ پھل، سبزیاں مقررہ نرخوں پر فروخت کرانے میں ناکام

دربار داتا گنج بخشؒ کی ترقی و تحفظ کیلئے پر عزم : نبیل جاوید

وزیر صحت کا ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ہسپتال قصور کا دورہ

پرامن احتجاج حق،املاک کو نقصان پہنچاناعقلمندی نہیں :طاہر اشرفی

ایران میں پاکستانی طلبہ کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے وفاق کوخط

اقلیتی امور پنجاب کا بجٹ 8 ارب مقرر : رمیش سنگھ اروڑہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ