صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران پر حملوں کیخلاف خوشاب میں شیعہ تنظیموں کا احتجاج

  • سرگودھا
ایران پر حملوں کیخلاف خوشاب میں شیعہ تنظیموں کا احتجاج

ایران پر حملوں کیخلاف خوشاب میں شیعہ تنظیموں کا احتجاج آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی شہادت پوری امت مسلمہ کا بڑا نقصان :مقررین

خوشاب (نمائندہ دنیا)جمہوری اسلامی ایران پر امریکی و اسرائیلی حملوں اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی شہادت پر ضلع خوشاب کی شیعہ تنظیموں نے شدید احتجاج کیا۔گزشتہ روز مرکزی امام بارگاہ حسینیہ کے سامنے مجلس وحدت مسلمین، شیعانِ حیدرِ کرار، امامیہ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن، مرکزی انجمن حسینیہ جوہرآباد، عزاداری کونسل سمیت دیگر تنظیموں کے زیر اہتمام ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین کی قیادت مرکزی جامع مسجد حسینیہ جوہرآباد کے خطیب اور دیگر شیعہ اکابرین نے کی۔مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اس موقع پر مقررین نے اپنے خطاب میں اسلامی جمہوریہ ایران پر امریکی و اسرائیلی حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ رہبرِ انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی شہادت پوری امت مسلمہ کا بڑا نقصان ہے ۔انہوں نے کہا کہ ایران میں رجیم چینج کی بات کرنا عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے ۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ایک برادر اسلامی ملک کی قیادت کو نشانہ بنانا بدترین دہشت گردی ہے جس کی عالمی سطح پر مذمت ہونی چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامیہ پھل، سبزیاں مقررہ نرخوں پر فروخت کرانے میں ناکام

دربار داتا گنج بخشؒ کی ترقی و تحفظ کیلئے پر عزم : نبیل جاوید

وزیر صحت کا ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ہسپتال قصور کا دورہ

پرامن احتجاج حق،املاک کو نقصان پہنچاناعقلمندی نہیں :طاہر اشرفی

ایران میں پاکستانی طلبہ کا تحفظ یقینی بنانے کیلئے وفاق کوخط

اقلیتی امور پنجاب کا بجٹ 8 ارب مقرر : رمیش سنگھ اروڑہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ