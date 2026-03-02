صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھلوال میں ایس پی انوسٹی گیشن کا اورئیل سرامکس فیکٹری کا دورہ

  • سرگودھا
بھلوال میں ایس پی انوسٹی گیشن کا اورئیل سرامکس فیکٹری کا دورہ

بھلوال میں ایس پی انوسٹی گیشن کا اورئیل سرامکس فیکٹری کا دورہغیر ملکیوں کی سکیورٹی کے حوالے سے کوتاہی نرداشت نہیں کی جائیگی :عمران عباس

بھلوال (نمائندہ دنیا)ڈی پی او سرگودھا کی خصوصی ہدایت پر ایس پی انوسٹی گیشن عمران عباس چدھڑ نے بھلوال انڈسٹریل یونٹ اور اورئیل سرامکس فیکٹری کا دورہ کیا۔ اس موقع پر فیکٹری انتظامیہ اور وہاں کام کرنے والے غیر ملکی ماہرین سے ملاقات کی گئی اور سیکیورٹی انتظامات کا ازسرنو جائزہ لیا گیا۔دورے کے دوران ایس پی عمران عباس چدھڑ نے فیکٹری انتظامیہ اور سکیورٹی سٹاف کو موجودہ ملکی و علاقائی صورتحال کے پیش نظر اہم بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں سیکیورٹی چیلنجز بڑھ چکے ہیں، لہٰذا کسی بھی قسم کی غفلت کی گنجائش نہیں۔ فیکٹری کے داخلی و خارجی راستوں پر کڑی نگرانی، اور سی سی ٹی وی کیمروں کی ہمہ وقت فعالیت اور مانیٹرنگ کو یقینی بنایا جائے ۔ایس پی انوسٹی گیشن نے واضح کیا کہ غیر ملکیوں کی سکیورٹی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوتاہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی اور امن و امان کے قیام کے لیے پولیس ہر لمحہ کوشاں رہے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گندگی ،خراب سیوریج سسٹم سے امراض پھیلنے لگے

کئی سیاستدانوں نے اقتدار میں آکر عوام کی نہیں اپنی قسمت بدلی،گورنر

عثمانیہ اسپتال میں جدید ایکو کارڈیو گرافی مشین کی تنصیب

پولیس مقابلوں میں 7زخمی ملزمان گرفتار،اسلحہ برآمد

ہندو ملازمین کو تاحال تنخواہیں ادانہیں کی جاسکیں

پنجابی پختون اتحاد کی افواج پاکستان سے یکجہتی کیلئے ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ