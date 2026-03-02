صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچے سے زیادتی ، بلیک میل کرنے پر ہوٹل مالک اور ساتھی گرفتار

  • سرگودھا
بچے سے زیادتی ، بلیک میل کرنے پر ہوٹل مالک اور ساتھی گرفتار

بچے سے زیادتی ، بلیک میل کرنے پر ہوٹل مالک اور ساتھی گرفتارحسیب ہو ٹل سے کھانا لینے آ یا تھا ملزموں نے ورغلا لیا ، ویڈیو بنا کر بلیک میل کرتے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نو عمر بچے کو کئی ماہ تک بد خلاقی کا نشانہ بنا کر اس کی ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے بلیک میل کر کے اس سے چوریاں کروا کر رقم بٹورنے والے ہوٹل مالک اور اسکے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا، بھیرہ میں ہوٹل مالک شوکت نے نے قریب ہی واقع الیکٹرک سٹور مالک کے 13سالہ بیٹے حسیب جو کہ کھانا لینے آیا کو ورغلا کر اس سے زبردستی بد فعلی کا نشانہ بنایا اور ویڈیو بنا کر اس کئی ماہ تک نہ صرف خود بد فعلی کا نشانہ بناتا رہا بلک مختلف لوگوں کے آگے بھی اسے پیش کر تا ،یہی نہیں ملزم نے بچے کو اپنے والد کے الیکٹر سٹور سے سامان چوری کروانے پر مجبورکر تا اور اب تک 9/10لاکھ روپے کے بھی اینٹھ چکا ہے ۔ متاثرہ بچے کے والد مبشر منیر نے دکان کی زکوۃ دینے کیلئے کلوزنگ کی تو نقصان کی چھان بین پر بچے نے تمام حالات بتا دیئے ، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تاحال ان کی گرفتاری عمل میں نہیں ا ٓ سکی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ :وزیر بلدیات نے ترقیاتی سکیموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا

گجرات چیمبر کا واسا سے ایک سال تک بل نہ بھیجنے کا مطالبہ

رسولپور سیداں:نالے بند ہونے کے با عث مرکزی سڑک پر پانی جمع

علی پورچٹھہ :مغلیہ برادری کی تنظیم سازی،اتفاق رائے سے عہدیداروں کا انتخاب

تتلے عالی :ایل پی جی کی غیر قانونی دکانوں میں اضافہ

کامونکے :نامعلوم افراد نے ذہنی معذور نوجوان کو اغوا کر لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ