جدید ڈرائی پورٹ ٹرمینل معاشی ترقی میں نیا باب کھولے گا 200 ٹن وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھنے والا جدید کمپیوٹرائزڈ ویٹ برج نصب
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)اجنالہ کے قریب زیرِ تعمیر جدید ڈرائی پورٹ ٹرمینل خطے کی معاشی تاریخ میں ایک سنہری باب کا اضافہ ثابت ہونے جا رہا ہے ۔ وسیع و عریض رقبے پر قائم یہ عظیم منصوبہ نہ صرف سرگودھا بلکہ پورے ڈویژن کی تجارتی و صنعتی سرگرمیوں کو نئی توانائی، رفتار اور سمت عطا کرے گا۔نجی شعبے کے تعاون سے تعمیر ہونے والا یہ ڈرائی پورٹ جدید سہولیات اور عالمی معیار کی انفراسٹرکچر کا حامل ہے ، جو کراچی پورٹ ٹرمینل کے بعد ملک میں ایک نمایاں اور جدید اضافہ تصور کیا جا رہا ہے ۔ ٹرمینل میں 200 ٹن وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھنے والا جدید کمپیوٹرائزڈ ویٹ برج نصب کیا گیا ہے ، جو پاکستان کے جدید ترین ویٹ سسٹمز میں شمار ہوتا ہے ۔
اس کے ساتھ کسٹم کلیکٹریٹ آفس، اینٹی نارکوٹکس آفس، کنٹینرز کی جدید اسکیننگ سہولیات اور وسیع و عریض ویئر ہاؤسز قائم کیے گئے ہیں، جہاں ہزاروں ٹن سامان محفوظ رکھنے کی گنجائش موجود ہے ۔جدید مشینری اور مربوط نظام اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ تجارتی عمل تیز، شفاف اور مؤثر انداز میں مکمل ہو۔ ٹرمینل کی فعالیت کے بعد مقامی امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کو غیر معمولی سہولت میسر آئے گی۔
، اور تاجروں کو بکنگ اور دیگر مراحل کے لیے کراچی کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ وہ سرگودھا سے ہی اپنا سامان براہِ راست بندرگاہ تک روانہ کر سکیں گے ۔ایشین بزنس کونسل گلوبل ٹریڈ چیپٹر کی جانب سے ڈرائی پورٹ کا تفصیلی دورہ مکمل ہو چکا ہے ، اور اس اقدام سے کاروباری لاگت میں نمایاں کمی، وقت کی بچت اور تجارتی سرگرمیوں میں غیر معمولی تیزی متوقع ہے۔