صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف پولیس کا کریک ڈاؤن

  • سرگودھا
غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف پولیس کا کریک ڈاؤن

غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کیخلاف پولیس کا کریک ڈاؤن ملزم عثمان کو گرفتار کر لیا،غیر قانونی کلاشنکوف اور 8 ایم ایم رائفل برآمد

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ کارروائی کے دوران کلاشنکوف اور 8 ایم ایم رائفل برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ڈی پی او سرگودھا محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر ضلع بھر میں ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ ایس ایچ او لکسیاں فہد بلال نے پولیس ٹیم کے ہمراہ چھاپہ مار کر ملزم عثمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کی نشاندہی پر اس کے قبضے سے غیر قانونی کلاشنکوف اور 8 ایم ایم رائفل برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔اس موقع پر ڈی پی او سرگودھا کا کہنا تھا کہ ضلع کو اسلحہ سے پاک کرنا پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے یا ناجائز اسلحہ کی نمائش کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گندگی ،خراب سیوریج سسٹم سے امراض پھیلنے لگے

کئی سیاستدانوں نے اقتدار میں آکر عوام کی نہیں اپنی قسمت بدلی،گورنر

عثمانیہ اسپتال میں جدید ایکو کارڈیو گرافی مشین کی تنصیب

پولیس مقابلوں میں 7زخمی ملزمان گرفتار،اسلحہ برآمد

ہندو ملازمین کو تاحال تنخواہیں ادانہیں کی جاسکیں

پنجابی پختون اتحاد کی افواج پاکستان سے یکجہتی کیلئے ریلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ