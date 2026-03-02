صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلم سٹوڈنٹس لیگ کی جانب سے روڈ افطار اور مستحقین کیلئے افطاری جاری

  • سرگودھا
مسلم سٹوڈنٹس لیگ کی جانب سے روڈ افطار اور مستحقین کیلئے افطاری جاری

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)مسلم سٹوڈنٹس لیگ کی مددگار ٹیم نے شہر میں روڈ افطار گفٹ اور افطاری کا سلسلہ جاری رکھا ہے ، جس میں روڈ پر چلتے مسافروں اور مستحق افراد کے لیے بڑے پیمانے پر افطاری کا اہتمام کیا جا رہا ہے ۔رہنما مسلم سٹوڈنٹس لیگ عبداﷲ، سیکرٹری جنرل مرکزی مسلم لیگ رائے منیر کھرل، اکمل جسپال اور دیگر نے کہا کہ روزہ افطار کروانا بہت بڑی سعادت ہے ۔

 مرکزی مسلم لیگ اپنی روایات کے مطابق خدمت انسانیت کے اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہے ، جو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی باعث نجات ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سب کو مل کر اپنے اردگرد ایسے افراد کا خیال رکھنا چاہیے جو نہ صرف مستحق ہیں بلکہ ہماری توجہ کے منتظر بھی ہیں، اور یہی حقیقی خدمت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ :وزیر بلدیات نے ترقیاتی سکیموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا

گجرات چیمبر کا واسا سے ایک سال تک بل نہ بھیجنے کا مطالبہ

رسولپور سیداں:نالے بند ہونے کے با عث مرکزی سڑک پر پانی جمع

علی پورچٹھہ :مغلیہ برادری کی تنظیم سازی،اتفاق رائے سے عہدیداروں کا انتخاب

تتلے عالی :ایل پی جی کی غیر قانونی دکانوں میں اضافہ

کامونکے :نامعلوم افراد نے ذہنی معذور نوجوان کو اغوا کر لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ