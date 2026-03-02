سردار امجد علی میکن کی چچازاد بہن سپردِ خاک، قل آج
شاہپور صدر (نامہ نگار)سابق چیئرمین یونین کونسل عاقل شاہ اور سابق ممبر ضلع کونسل سردار امجد علی میکن کی چچازاد بہن کی نمازِ جنازہ عاقل شاہ قبرستان میں ادا کر دی گئی
جس میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔نمازِ جنازہ میں ڈی آئی جی کے پی کے سردار غلام مبشر میکن، سابق ایم این اے سید جاوید حسنین شاہ، سابق تحصیل ناظم سردار فتح خان میکن، کوآرڈی نیٹر پی پی 80 شاہپور سردار آصف حیات میکن، ایم این اے سردار مقداد علی بلوچ، ایم ڈی سلطان فیڈ ملز ملک عطا محمد اعوان، سابق ایم پی اے چوہدری افتخار حسین گوندل، تحصیلدار طلعت سپراء سمیت معززینِ علاقہ، سیاسی و سماجی شخصیات، صحافیوں، وکلاء اور مختلف مکاتبِ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔شرکاء نے مرحومہ کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے دعا کی۔ مرحومہ کا قل شریف 2 مارچ بروز سوموار صبح 11 بجے ڈیرہ سردار احمد حیات میکن، عاقل شاہ میں ادا کیا جائے گا۔