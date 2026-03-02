صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر فروہ عامر نے بازاروں میں اشیا کی قیمتیں چیک کیں

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر فروہ عامر نے بازاروں میں اشیا کی قیمتیں چیک کیں

خوشاب(نمائندہ دُنیا)وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات کے مطابق ماہ رمضان میں عوام والناس کو سستے داموں اشیا خوردونوش کی فراہمی کو یقینی بنانے کیلئے ضلعی انتظامیہ متحرک۔ڈپٹی کمشنر فروہ عامر نے ہمراہ اسسٹنٹ کمشنر چودھری ضیا اﷲ مین بازار جوہرآباد۔۔

جنوبی بازار اور بنک روڈ کا وزٹ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سرکاری ریٹ لسٹ سے تجاوز کرنے والے سبزی اور فروٹ فروشوں کے خلاف کریک ڈان کیا اور مہنگے داموں سبزی اور فروٹ فروخت کرنے والے دکانداروں اور جن دکانوں میں ریٹ لسٹ آ ویزاں نہ تھی ان کے خلاف موقع پر کارروائی کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

گندم کا پیداواری ہدف حاصل کرنے کیلئے تمام وسائل بروئے کار لانے کا حکم

سی پی او کی مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت

اقلیتی کارڈز کیلئے 4 ارب روپے مختص:رمیش سنگھ اروڑہ

ویمن یونیورسٹی نے خواتین کیلئے ڈیجیٹل ایم او یو پر دستخط کر دئیے

ٹریفک حادثات میں 15سالہ لڑکی سمیت 2 جاں بحق

ملتان ہسپتال میں ڈاکٹر پر تشدد کرنے والے گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انا للہ وانا الیہ راجعون
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ایک اور ملک‘ ایک اور جنگ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(1)
بابر اعوان
جویریہ صدیق
دنیا کی بدلتی صورتحال
جویریہ صدیق
میاں عمران احمد
مڈل ایسٹ کشیدگی،این ایف سی اور ورچوئل ایسٹس
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
ادبی افق کا چاند
نسیم احمد باجوہ