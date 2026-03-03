صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موچھ میں قصاب لاغر بیمار جانوروں کا مصر صحت گوشت سرعام فروخت کرنے لگے

  • سرگودھا
موچھ میں قصاب لاغر بیمار جانوروں کا مصر صحت گوشت سرعام فروخت کرنے لگے

موچھ (نمائندہ دنیا)موچھ میں قصاب لاغر بیمار جانوروں کا مصر صحت گوشت سرعام فروخت کرنے لگے ہیں عوام کو گوشتزپہلے ہی سے سرکاری نرخ 900 روپے فی کلو گرام کی بجائے 1200 روپے فی کلو گرام فروخت کر رہے ہیں

وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو پیرا فورس بنائی ہے فورس کے دفتر میں فون کرنے اور متعلقہ اہلکاروں کو موبائل فون پر کال کرنے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ۔جس کی وجہ سے عام آدمی سخت پریشان ہے۔ عوامی سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی سے پر زور اپیل کی ہے قصابوں کے خلاف سخت کارروائی کرکے مصنوعی مہنگائی سے نجات دلائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس