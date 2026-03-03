صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ہائی کورٹ بار کے نو منتخب صدر بابر مرتضیٰ خان کو مبارک باد

  • سرگودھا
لاہور ہائی کورٹ بار کے نو منتخب صدر بابر مرتضیٰ خان کو مبارک باد

بھیرہ(نامہ نگار)لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں بابر مرتضیٰ خان کے صدر منتخب ہونے پر تحصیل بار بھیرہ کے سابق صدر محمد شاہد القمر بھٹی ایڈووکیٹ نے انہیں دلی مبارکباد پیش کی ہے۔

 محمد شاہد القمر بھٹی ایڈووکیٹ نے کہا کہ بابر مرتضیٰ خان کی کامیابی جمہوریت پسند اور آئین و قانون کی بالادستی پر یقین رکھنے والی قوتوں کی فتح ہے وکلاء برادری نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ اصولوں، شفافیت اور پیشہ ورانہ وقار کو مقدم رکھتی ہے ۔انہوں نے امید ظاہر کی کہ نومنتخب صدر اپنی قیادت میں وکلاء کے مسائل کے حل، عدالتی نظام کی بہتری اور ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے مؤثر کردار ادا کریں گے۔ محمد شاہد القمر بھٹی ایڈووکیٹ نے کہا کہ وکلاء برادری ہمیشہ جمہوری روایات کے استحکام اور عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد کرتی رہے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس