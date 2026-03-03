صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایگزاٹک سیمن کی میٹنگ، برہیمن ، فریزین کی تقسیم

  • سرگودھا
ایگزاٹک سیمن کی میٹنگ، برہیمن ، فریزین کی تقسیم

میانوالی (نامہ نگار)ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر مطیع الاسلام کی سربراہی میں ایگزاٹک سیمن کارکردگی کی جانچ پڑتال کے لئے ایے ڈی ایل آفس میں خصوصی میٹنگ ہوئی۔

تینوں تحصیلوں کے ڈی ڈی ایل ڈاکٹر صابر حسین ، ڈی ڈی ایل ڈاکٹر ڈاکٹر مستقیم ، ڈاکٹر عرفان اکمل گھنجیرہ ، فوکل پرسن ایگزاٹک سیمن ڈاکٹر عبد الرحمن ، سپریڈینڈنٹ ملک قیصر سمیت سٹاف نے میٹنگ میں شرکت کی ایے ڈی ایل نے ضلع بھر کے ایے آئی ٹیز کی ان لائین کارکردگی چیک کی محکمہ کی جانب سے مزید ملنے والے ایگزاٹک سیمن کی میٹنگ میں ضلع کی تینوں تحصیلوں میں ایگزاٹک سیمن برہیمن ، فریزین کی تقسیم بھی کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس