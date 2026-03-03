صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

21 رمضان سے کمرشل مارکیٹوں اور پلازوں میں خصوصی صفائی عملہ تعینات کیا جائے گا ،سی ای او ایس ڈبلیو ایم

  • سرگودھا
21 رمضان سے کمرشل مارکیٹوں اور پلازوں میں خصوصی صفائی عملہ تعینات کیا جائے گا ،سی ای او ایس ڈبلیو ایم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سی ای او ایس ڈبلیو ایم سی رانا محمد ابوبکر نے بتایا گیا کہ مریم کے مہمان دسترخوانوں اور سہولت بازاروں پر صفائی کے انتظامات مزید بہتر بنائے گئے ہیں۔

21 رمضان سے ضلع بھر کی کمرشل مارکیٹوں اور پلازوں میں خصوصی صفائی عملہ تعینات کیا جائے گا جو افطاری سے رات 12 بجے تک ڈیوٹی سرانجام دے گاسرگودھا سٹی کی گنجان آباد یونین کونسلز میں اضافی ورکرز تعینات کر دیے گئے ہیں جبکہ لوکیشن شیئرنگ سسٹم بھی فعال کر دیا گیا ہے ۔پٹی کمشنر کی ہدایت پر تمام اسسٹنٹ کمشنرز کے دفاتر کے اردگرد کے ماحول کو بہتر اور عید تک دفاتر کو ماڈل بنانے کیلئے بھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس