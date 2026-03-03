صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری میں ملوث 2 رکنی گینگ گرفتار

  • سرگودھا
چوری میں ملوث 2 رکنی گینگ گرفتار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایس ایچ او میلہ محمد اقبال نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے چوری کی وارداتوں میں ملوث 2 رکنی گینگ کو گرفتارکر لیا۔

 جن کے قبضہ سے 3 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی سولر موٹریں اور بجلی کی موٹریں برآمد کر لی گئیں گرفتار ملزمان عمران اور مطیع اﷲ کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے اس موقع پر ڈی پی او سرگودھا کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں چور، ڈکیت اور اشتہاری ملزمان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے ۔جرائم پیشہ افراد قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس