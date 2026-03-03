صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی آفس میں ریو نیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد

  • سرگودھا
ڈی سی آفس میں ریو نیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد

ڈی سی آفس میں ریو نیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد درخواستوں پر فوری رپورٹس مرتب کر کے بھجوائی جائیں ، ڈی سی

میانوالی (نامہ نگار)ضلعی انتظامیہ میانوالی کے زیر اہتمام ڈی سی آفس کے لا ن میں ریو نیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی نے ایڈیشنل ڈپٹی ریونیو ساریہ حیدر خان کے ہمراہ ریونیو عوامی خدمت کچہری میں لوگوں کی شکایات سنی اور پیش کی جا نیوالی درخواستوں پر متعلقہ افسران کو موقع پر احکامات جاری کئے ۔اس موقع پر لوگوں نے درستگی ریکارڈ، حد براری، فرد جائیداد و انتقالات کے اجراء اور دیگر ریو نیو معاملات سے متعلق مختلف درخواستیں پیش کیں ۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ کھلی کچہری میں پیش کی جا نیوالی درخواستوں پر فوری رپورٹس مرتب کر کے بھجوائی جائیں تا کہ لوگوں کے ریو نیو سے متعلق مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا سکے ۔کھلی کچہری میں تحصیلدار میاں کریم نواز کے علاؤہ ریونیو اور لینڈ ریکارڈ کے افسران و عملہ موجود تھا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس