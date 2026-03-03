صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر معیاری آئل اور گریس کا استعمال ،گاڑیاں خراب

  • سرگودھا
غیر معیاری آئل اور گریس کا استعمال ،گاڑیاں خراب

غیر معیاری آئل اور گریس کا استعمال ،گاڑیاں خراباطلاعات کے باوجود انتظامیہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے میں سستی سے کام لے رہی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) موسمی شدت میں اضافہ کے باعث غیر معیاری موبل آئل اور گریس کے استعمال سے جہاں کروڑوں روپے مالیت کی چھوٹی بڑی گاڑیوں کے انجن شدید متاثر ہو رہے ہیں وہاں مالکان کو بھی شدید مالی نقصان کا سامنا ہے اندرون شہر سمیت مختلف اہم شاہراؤں پر قائم یونٹس میں استعمال شدہ کالا موبل آئل خرید کر اسے بڑے بڑے کڑاہوں میں پکانے کے بعد کیمیکل سے صاف کر کے دو نمبر موبل آئل تیار کر نے کا سلسلہ مانگ بڑھتے ہی تیز ہو گیاہے ’ یہی نہیں شہر کی مشہور مارکیٹ میں دوکانوں کی بالائی منزل پر بڑی کمپنیوں کے رجسٹرڈ برانڈوں کی پیکنگ کر کے مختلف اضلاع میں سپلائی کرنے کی اطلاعات کے باوجود انتظامیہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے میں لعت و لعل سے کام لے رہی ہے اورمعمولی جرمانو ں کی حد تک کاروائی کے باعث یہ کاروبار تیزی سے پھیل رہا ہے ،شہریوں نے صوبائی محتسب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

 

