صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریکٹر ٹرالی اور ڈمپر کی ٹکر سے 2موٹر سائیکل سوار جاں بحق

  • سرگودھا
ٹریکٹر ٹرالی اور ڈمپر کی ٹکر سے 2موٹر سائیکل سوار جاں بحق

ٹریکٹر ٹرالی اور ڈمپر کی ٹکر سے 2موٹر سائیکل سوار جاں بحق ڈمپر کے موٹر سائیکل کو کچل دینے اویس سلیم جاں بحق بھائی شدید زخمی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی کے کچل دینے سے 18 سالہ سائیکل سوار اور ڈمپر کی ٹکر سے ،23 سالہ موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق اور اس کا 18 سالہ بھائی شدید زخمی ہو گیا ،ذرائع کے مطابق سرگودھا خوشاب روڈ کے قصبہ شاہپور محبوب کالونی کے قریب تیز رفتار ٹریکٹر ٹرالی کے کچل دینے سے پانی بھرنے جانے والا 18 سالہ سائیکل سوار محمد رضوان جا ں بحق ہو گیا۔اسی طرح سرگودھا لاہور روڈ چک 91 سیم نالہ کے قریب تیز رفتار ڈمپر کے موٹر سائیکل کو کچل دینے میں چک 91 الف کا 23سالہ نوجوان اویس سلیم جاں بحق اور اس کا 18 سالہ بھائی عبدالرحمن شدید زخمی ہو گئے جن کو ہسپتال منتقل کر کے متوفین کی نعشیں ضروری کاروائی کے بعد ورثاء کے سپرد کر دی گئیں اور پولیس پہنچ کر مصروف تفتیش ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی