صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی

  • سرگودھا
پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی

کندیاں (نمائندہ دنیا)گزشتہ ایک ماہ کے دوران تواتر سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والے ہوشربا اضافے نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی پٹرولیم مصنوعات میں حالیہ اضافہ کے بعد کندیاں میں مہنگائی کا طوفان برپا ہوگیا ہے۔

غریب دیہاڑی دار شدید پریشانی میں مبتلا ہیں پیٹرولیم مصنوعات میں ہواضافہ کے بعد عوامی سروے کے دوران شہریوں نے   بتایا کہ سابقہ دور حکومت میں مہنگائی کیخلاف مارچ کرنیوالے حکمران آج ہر جانب سے غریب کا خون چوسنے پر تلے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اشیائے خوردونوش،ادویات،سبزی اور پھل اور دیگر ضروریات زندگی کی قیمتوں میں 3گنا تک اضافہ ہوچکا ہے

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی