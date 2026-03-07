صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کچہ گجرات میں غریب افراد کے مکانات گرانے کا کوئی حکم نامہ نہیں ملا، پولیس

  • سرگودھا
کچہ گجرات میں غریب افراد کے مکانات گرانے کا کوئی حکم نامہ نہیں ملا، پولیس

کندیاں(نمائندہ دنیا)تھانہ کندیاں کی حدود میں واقع یونین کونسل کچہ گجرات کے عوام کے نام ایک اہم پیغام جاری کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ کندیاں وسیم اکبر خان شہباز خیل نے کہا ہے کہ بعض افراد کی جانب سے بغیر کسی سرکاری حکم اور قانونی کارروائی کے بغیر غریب لوگوں کو ہراساں کرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ چند عناصر مبینہ طور پر محکمہ مال کے بعض افراد کو استعمال کرتے ہوئے یونین کونسل کچہ گجرات میں غریب افراد کے مکانات گرانے اور راستے بند کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، تاہم اس حوالے سے پولیس کو صوبائی حکومت کی جانب سے کوئی سرکاری حکم موصول نہیں ہوا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری نالاں فیصلہ مہنگائی بم قرار دیدیا

انصاف کیلئے بار اور بینچ کا اعتماد ضروری :جسٹس سلطان تنویر

ایران نے طاغوتی طاقتوں کا غرور خاک میں ملا دیا :وقاص رضا

سیالکوٹ کے 55 ہزارخاندان راشن کارڈ سے مستفید

تعلیم و تر بیت کے بغیر مہذب معاشرے کی تشکیل نہیں ہو سکتی :عمران بھٹی

گجرات میں سیوریج بہتری کیلئے اقدامات کر رہے :بلال یاسین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو