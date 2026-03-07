صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہماری پولیس کا رویہ انتہائی ہتک آمیز ہوتا ،راؤ طاہر مشرف

  • سرگودھا
ہماری پولیس کا رویہ انتہائی ہتک آمیز ہوتا ،راؤ طاہر مشرف

بھلوال(نمائندہ دنیا) سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی راؤ طاہر مشرف نے کہا ہے کہ وردیاں بدلنے سے رویے نہیں بدلتے وردیاں بدلنے سے پہلے پولیس کے رویے تبدیل کیے جائیں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے اور عوام پولیس کو لوٹنے والوں کی بجائے اپنا محافظ تصور کرے جب تک عوام میں محافظ کا حقیقی تصور ذہن میں نہیں لایا جائے گا۔

اس وقت تک وردیاں تبدیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اصل بات رویوں کی ہے لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں مگر رویہ نہیں بھولتے جبکہ ہماری پولیس کا رویہ انتہائی ہتک آمیز ہوتا ہے اور یہ خادم کی بجائے خود کو حاکم سمجھنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ راؤ طاہر مشرف نے کہا کہ اب وارڈنز کی وردیوں کی تبدیلی پر پانچ ہزار روپے فی ملازم خرچہ آ رہا ہے جو قوم سے وصول کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پٹرول مہنگا ہونے پر مہنگائی کا نیا طوفان، شہری پریشان

آلودگی پھیلانیوالے 111 انڈسٹریل یونٹس کی شفٹنگ کا فیصلہ

ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ،منصوبوں کی بروقت تکمیل کا جائزہ

ایف ڈی اے ون ونڈو کاؤنٹر، 219 افراد کو ریلیف فراہم

ڈی سی ، اے سی کا بس سٹینڈ ، ٹریٹمنٹ پلانٹ کامعائنہ

قوانین پر عمل کرکے سفرمحفوظ بنائیں:ڈی سی ،ڈی پی او

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو