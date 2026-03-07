صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محاذ آ ر ا ئی پر حکو مت پا کستا ن کا مصالحتی کر د ار خوش آ ئند ،مرزا محمد الیاس

  • سرگودھا
محاذ آ ر ا ئی پر حکو مت پا کستا ن کا مصالحتی کر د ار خوش آ ئند ،مرزا محمد الیاس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق ڈپٹی میئر مرزا محمد الیاس نے کہا ہے کہ ا یر ا ن اسرائیلی حملوں اور د یگر ممالک کے د ر میان محاذ آ ر ا ئی پر حکو مت پا کستا ن کا مصا لحتی کر د ار خوش آ ئند ہے دہشتگر دی کے نا سور کو جڑسے ا کھا ڑ نے کیلئے افوا ج پا کستا ن عوا م اور حکو مت ایک پیج پر ہیں و ہ وقت دور نہیں جب دہشتگر د ی کا مکمل طور پر خاتمہ یقینی ہو گا ۔

 حکو مت پا کستا ن فر یقین کو مذا کرا ت کی میز پر لا نے کیلئے متحر ک ہے بلاشبہ موجودہ حکو مت عالمی سطح پر ایک ا چھی رپیو ٹ ر ھکتی ہے اورایر ا ن سمیت مختلف ممالک کے د ر میا ن بڑ ی جنگ کو ر و کنے کیلئے اپنا بھرپور کر دا ر ادا کر ر ہی ہے ،انہوں نے کہا کہ امریکا ا سرائیل اور ا نڈ یا گٹھ جو ڑ عالمی ا من کیلئے بہت بڑا خطر ہ بن چکا ہے پاکستا ن میں دہشت گر د ی کے طعنے با نے انڈ یا اور افغانستا ن سے ملتے جلتے ہیں ہما ر ی افوا ج دہشت گر د ی کے ناسور کو جڑ سے ا کھاڑ نے کیلئے تاریخ ساز قر با نیاں دے ر ہی ہے ا فوا ج پاکستا ن کی شہادتوں کی تاریخ ر و ز روشن کی طرح عیاں ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو