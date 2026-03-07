صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بڑھتا ہو ا تجا رتی خسار ہ معیشت کیلئے بڑا خطرہ ، مرزافضل ا لر حمن

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن نے بڑھتے ہو ئے تجا رتی خسا ر ے پر تشو یش کا اظہار کر تے ہو ئے کہا کہ بر آ مدا ت پر مبنی معیشت کے کو ئی اثا ر نظر نہیں آ ر ہے بڑھتا ہو ا تجا رتی خسار ہ معیشت کیلئے بڑا خطرہ ہے۔

 جبکہ ملکی بر آ مد ات میں اضافہ نا گز یر ہے حکو مت بر آ مدا ت میں اضا فے کیلئے سٹیک ہولڈر ز کی مشاو ر ت سے اقدا ما ت ا ٹھا ئے کیونکہ پا کستا نی معیشت آ ج بہت ز یا د ہ د با ؤ میں ہے ا س سلسلہ میں فور ی اقد اما ت نا گز یر ہو گئے ہیں۔

 

