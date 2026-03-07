صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیمو فیلیاکے مریضوں کی شرح میں ا ضافہ تشویشنا ک ،محمد شفیق ا لر حمن

  • سرگودھا
ہیمو فیلیاکے مریضوں کی شرح میں ا ضافہ تشویشنا ک ،محمد شفیق ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ ہیمو فیلیاکے مریضوں کی شرح میں ا ضافہ تشویشنا ک ہے۔

 ہیمو فیلیاکے مریض بچوں کی شرح میں کمی کیلئے ا س مرض سے بچا ؤ کیلئے بھر پور طریقہ سے آ گا ہی مہم چلا ئی جا ئے کیونکہ یہ ا یسا تکلیف د ینے وا لا مرض ہے کہ جسے معصو م بچے بر دا شت نہیں کر سکتے اگر مل جل کر کو شش کی جا ئے تو ا س مرض سے محفوظ ر ہا جا سکتا ہے اس کے لیے معیار ی علاج فیکٹر تھرا پی کی بد و لت بہتر زند گی ممکن ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو