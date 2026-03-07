ہیمو فیلیاکے مریضوں کی شرح میں ا ضافہ تشویشنا ک ،محمد شفیق ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ ہیمو فیلیاکے مریضوں کی شرح میں ا ضافہ تشویشنا ک ہے۔
ہیمو فیلیاکے مریض بچوں کی شرح میں کمی کیلئے ا س مرض سے بچا ؤ کیلئے بھر پور طریقہ سے آ گا ہی مہم چلا ئی جا ئے کیونکہ یہ ا یسا تکلیف د ینے وا لا مرض ہے کہ جسے معصو م بچے بر دا شت نہیں کر سکتے اگر مل جل کر کو شش کی جا ئے تو ا س مرض سے محفوظ ر ہا جا سکتا ہے اس کے لیے معیار ی علاج فیکٹر تھرا پی کی بد و لت بہتر زند گی ممکن ہے۔