صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوروں کے خطرناک گروہ شانی گینگ کے دو ارکان گرفتار

  • سرگودھا
چوروں کے خطرناک گروہ شانی گینگ کے دو ارکان گرفتار

چوروں کے خطرناک گروہ شانی گینگ کے دو ارکان گرفتار ساڑھے گیارہ لاکھ کے موٹرسائیکل نقدی اور د یگر مسروقہ سامان بر آمد

 خوشاب (نمائندہ دنیا)صدر پولیس جوہر آباد نے چوروں کے خطرناک گروہ شانی گینگ کے دو ارکان کو قانوں کی گرفتار میں لے گیا ، ملزمان کے قبضہ سے 6مختلف وارداتوں میں چوری کیا جانیوالے موٹرسائیکل نقدی اور د یگر مسروقہ سامان بر آمد کر لیا گیا ، ملزمان سے بر آمد کئے سامان کی مالیت ساڑھے گیارہ لاکھ روپے بتائی جاتی ہے ۔ مسروقہ سامان کی برآمدگی اور ان کے 6چوری کی وار داتوں میں ہونے کے اعتراف کے بعد مزید تفتیش جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو