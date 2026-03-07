چوروں کے خطرناک گروہ شانی گینگ کے دو ارکان گرفتار
خوشاب (نمائندہ دنیا)صدر پولیس جوہر آباد نے چوروں کے خطرناک گروہ شانی گینگ کے دو ارکان کو قانوں کی گرفتار میں لے گیا ، ملزمان کے قبضہ سے 6مختلف وارداتوں میں چوری کیا جانیوالے موٹرسائیکل نقدی اور د یگر مسروقہ سامان بر آمد کر لیا گیا ، ملزمان سے بر آمد کئے سامان کی مالیت ساڑھے گیارہ لاکھ روپے بتائی جاتی ہے ۔ مسروقہ سامان کی برآمدگی اور ان کے 6چوری کی وار داتوں میں ہونے کے اعتراف کے بعد مزید تفتیش جاری ہے ۔