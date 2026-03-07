صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑکی سے مبینہ طور پر تین افراد کی اجتماعی زیادتی ، مقدمہ درج

  • سرگودھا
لڑکی سے مبینہ طور پر تین افراد کی اجتماعی زیادتی ، مقدمہ درج

لڑکی سے مبینہ طور پر تین افراد کی اجتماعی زیادتی ، مقدمہ درجلڑکی کا میڈیکل کروایا جا رہا ، ملزمان کا ڈی این اے بھی کروایا جائے گا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر )سرگودھا میں 18 سالہ لڑکی سے مبینہ طور پر تین افراد کی اجتماعی زیادتی بیوہ کی مدعیت میں پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی پولیس کے مطابق گاؤں 23 جنوبی کی رہائشی بیوہ ممتاز بیگم نے تھانہ بھاگٹا نوالا میں مقدمہ درج کراتے ہوئے بتایا کہ وہ ضروری کام کے سلسلہ میں گھر سے باہر گئی ہوئی تھی اس کی 18 سالہ بیٹی گھر میں اکیلی تھی اس دوران ملزم کامران محسن شہزاد عامر گھر میں داخل ہوئے اور میری بیٹی سے باری باری اجتماعی زیادتی کی بیٹی کے شور مچانے پر ملزم فرار ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزمان کی تلاش جاری ہے زیادتی کا نشانہ بننے والی لڑکی کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے ملزمان کی گرفتاری کے بعد ان کا ڈی این اے بھی کروایا جائے گا پولیس کا دعوی ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا مقدمہ میں تین نامزد اور دو ناملوں افراد کو شامل کیا گیا تین نامزد اور دو نامعلوم افراد کو شامل کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری نالاں فیصلہ مہنگائی بم قرار دیدیا

انصاف کیلئے بار اور بینچ کا اعتماد ضروری :جسٹس سلطان تنویر

ایران نے طاغوتی طاقتوں کا غرور خاک میں ملا دیا :وقاص رضا

سیالکوٹ کے 55 ہزارخاندان راشن کارڈ سے مستفید

تعلیم و تر بیت کے بغیر مہذب معاشرے کی تشکیل نہیں ہو سکتی :عمران بھٹی

گجرات میں سیوریج بہتری کیلئے اقدامات کر رہے :بلال یاسین

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو