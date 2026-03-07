صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہسپتالوں کی آسامیوں پر تعیناتی کا عمل پھر التواء کا شکار

  • سرگودھا
ہسپتالوں کی آسامیوں پر تعیناتی کا عمل پھر التواء کا شکار

ہسپتالوں کی آسامیوں پر تعیناتی کا عمل پھر التواء کا شکار سابق حکومت نے مجموعی طور پر113آسامیوں کی منظوری دی تھی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلع کے اکثر ہسپتالوں کی منظورشدہ آسامیوں پر تعیناتی کا عمل بجٹ مختص نہ ہونے کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر التواء کا شکار ہو تا دکھائی دے رہا ہے ،رورل ہیلتھ سنٹروں ،ٹی ایچ کیو زہسپتالوں اور بی ایچ یوز میں میڈیکل افسران کی کمی پرسابق صوبائی حکومت نے مجموعی طور پر113آسامیوں کی منظوری دی تھی جن میں مختلف کیڈرز کے میڈیکل اور انتظامی شعبہ کے افسران و ملازمین شامل ہیں ،جن کیلئے بجٹ مختص کرنے کا عمل گزشتہ ڈیڑھ سالوں سے التواء کا شکار ہے ،جس کی وجہ سے نئی تعیناتیاں بھی عمل میں نہ آ سکیں ،ذرائع کے مطابق محکمہ صحت کے ضلعی حکام صوبائی حکومت کو ان آسامیوں پر فوری تعیناتی کی سفارشات کرتے ہوئے ان پوسٹوں کا بجٹ مختص کرنے کیلئے متعدد بار لکھ چکے ہیں،جس پر تاحال عملدرآمد کی کوئی شنید نہیں جبکہ ضلعی حکومت پہلے ہی مالی بحران کا شکار ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پٹرول مہنگا ہونے پر مہنگائی کا نیا طوفان، شہری پریشان

آلودگی پھیلانیوالے 111 انڈسٹریل یونٹس کی شفٹنگ کا فیصلہ

ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ،منصوبوں کی بروقت تکمیل کا جائزہ

ایف ڈی اے ون ونڈو کاؤنٹر، 219 افراد کو ریلیف فراہم

ڈی سی ، اے سی کا بس سٹینڈ ، ٹریٹمنٹ پلانٹ کامعائنہ

قوانین پر عمل کرکے سفرمحفوظ بنائیں:ڈی سی ،ڈی پی او

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو