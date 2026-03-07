صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہزاروں مستحقین درست پتہ نہ لکھوانے پرامداد کارڈ سے محروم

  • سرگودھا
ہزاروں مستحقین درست پتہ نہ لکھوانے پرامداد کارڈ سے محروم

ہزاروں مستحقین درست پتہ نہ لکھوانے پرامداد کارڈ سے محروم موبائل نمبر بند جا رہے ، مستحقین کو کارڈ بارے دفتر آکر معلومات لینے کی ہدایت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں حکومت پنجاب کے نگہبان رمضان پیکج کے تحت ہزاروں مستحقین درست پتہ نہ لکھوانے اور موبائل بند ہونے کی وجہ سے امداد کارڈ سے محروم ہو گئے اس وقت ہزاروں کارڈ محکمہ لوکل گورنمنٹ کے دفاتر میں پڑے ہیں کارڈ تقسیم کرنیوالے عملہ کا کہنا ہے کہ مستحقین نے دوران سروے جو ایڈریس لکھوائے گئے تھے وہاں پر متعلقہ افراد نہیں مل رہے ہیں اسی طرح دیئے جانیوالے بہت سے موبائل نمبر بند جا رہے ہیں عملہ نے مستحقین افراد سے اپنے کارڈ بارے دفتر آکر معلومات لینے کی ہدایت کی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو