صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نامعلوم افراد کی میڈیکل سٹور میں داخل ہو کر فائرنگ،2افراد زخمی

  • سرگودھا
نامعلوم افراد کی میڈیکل سٹور میں داخل ہو کر فائرنگ،2افراد زخمی

نامعلوم افراد کی میڈیکل سٹور میں داخل ہو کر فائرنگ،2افراد زخمی زخمی کرنے کے بعد چاقو اور سوٹے سے بھی تشدد کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر )چک سیدا میں نامعلوم افراد کی میڈیکل سٹور میں داخل ہو کر فائرنگ۔2افراد زخمی ہو گئے ۔پولیس کے مطابق زخمیوں میں سٹور کا مال مدثر حسین اور اسکا کزن برکات الحسن شامل ہیں، ملزمان نے فائرنگ کر کے زخمی کرنے کے بعد متاثرین کو چاقو اور سوٹے سے بھی تشدد کا نشانہ بنایا اور فرار ہو گئے ،زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا،جبکہ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پٹرول مہنگا ہونے پر مہنگائی کا نیا طوفان، شہری پریشان

آلودگی پھیلانیوالے 111 انڈسٹریل یونٹس کی شفٹنگ کا فیصلہ

ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ،منصوبوں کی بروقت تکمیل کا جائزہ

ایف ڈی اے ون ونڈو کاؤنٹر، 219 افراد کو ریلیف فراہم

ڈی سی ، اے سی کا بس سٹینڈ ، ٹریٹمنٹ پلانٹ کامعائنہ

قوانین پر عمل کرکے سفرمحفوظ بنائیں:ڈی سی ،ڈی پی او

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو