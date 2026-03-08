اسلحہ کی نمائش کر نے والا پکڑا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سوشل میڈیا پر غیر قانونی اسلحہ کی نمائش کرنے والا قانون کی گرفت میںآ گیا،تھانہ سیٹلائٹ ٹاو ن پولیس نے سوشل میڈیا پر غیر قانونی اسلحہ کی نمائش کرنے والے ملزم طلحہ کو گرفتار لیا۔ملزم کے قبضہ سے غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے ۔
