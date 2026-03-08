صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی سازش کے ذریعے ایران پر جنگ، مسلم ممالک میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں:محمد ایوب قریشی

  • سرگودھا
عالمی سازش کے ذریعے ایران پر جنگ، مسلم ممالک میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں:محمد ایوب قریشی

میانوالی (نامہ نگار دنیا )پاکستان مسلم لیگ ن ضلع میانوالی کے جنرل سیکرٹری حکیم محمد ایوب قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان، بھارت اور اسرائیل کا اتحادی بلاک پاکستان اور ایران پر حملے کر کے مسلم دنیا میں نفرت و انتقام کے زہریلے بیج بو رہا ہے ۔

حکیم محمد ایوب قریشی نے عالمی سطح کے بااثر رہنماؤں سے اپیل کی کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس سازش کو ناکام بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ بددماغ اور نالائق عناصر معاشرے کے ناسور ہیں اور ان کا شافی علاج سختی اور اصلاح ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پٹرول مہنگا ہونے پر مہنگائی کا نیا طوفان، شہری پریشان

آلودگی پھیلانیوالے 111 انڈسٹریل یونٹس کی شفٹنگ کا فیصلہ

ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ،منصوبوں کی بروقت تکمیل کا جائزہ

ایف ڈی اے ون ونڈو کاؤنٹر، 219 افراد کو ریلیف فراہم

ڈی سی ، اے سی کا بس سٹینڈ ، ٹریٹمنٹ پلانٹ کامعائنہ

قوانین پر عمل کرکے سفرمحفوظ بنائیں:ڈی سی ،ڈی پی او

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل