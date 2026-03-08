صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آج سرگودھا پریس کلب میں تحفظ ختم نبوت سیمینار ہو گا

  • سرگودھا
آج سرگودھا پریس کلب میں تحفظ ختم نبوت سیمینار ہو گا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ماہر تعلیم پروفیسر ہارون الرشید تبسم مرحوم کی خدمات ختم نبوت پرخراج تحسین پیش کرنے کے لئے آج 8 مارچ کو سرگودھا پریس کلب میں تحفظ ختم نبوت سیمینار ہو گا۔

جس میں جمعیت علماء اسلام(ف) کے مفتی محمد شاہد مسعود،عالمی مجلس ختم نبوت کے مولانا نور محمد ہزاروی،مولانا خالد عابد اور دیگر علماء خطاب کریں گے ۔یاد رہے کہ مرحوم پروفیسر ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم ماہر تعلیم،چیف وارڈن شہری دفاع،ادب اکیڈمی کے صدر،مجاہد ختم نبوت، سکالر،کمپئیر اور مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ اقبال،بانی پاکستان قائدِ اعظم محمد علی جناح، تحریک پاکستان پر لکھی گئی 25 کتابوں سمیت 100 سے زائد کتب کے مصنف تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری نالاں فیصلہ مہنگائی بم قرار دیدیا

انصاف کیلئے بار اور بینچ کا اعتماد ضروری :جسٹس سلطان تنویر

ایران نے طاغوتی طاقتوں کا غرور خاک میں ملا دیا :وقاص رضا

سیالکوٹ کے 55 ہزارخاندان راشن کارڈ سے مستفید

تعلیم و تر بیت کے بغیر مہذب معاشرے کی تشکیل نہیں ہو سکتی :عمران بھٹی

گجرات میں سیوریج بہتری کیلئے اقدامات کر رہے :بلال یاسین

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل