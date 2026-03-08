صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومیں ہمیشہ بہتر پالیسیوں سے ترقی کرتی ہیں :غلام قادر جام

  • سرگودھا
قومیں ہمیشہ بہتر پالیسیوں سے ترقی کرتی ہیں :غلام قادر جام

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)معروف بینکار غلام قادر جام نے کہا ہے کہ قومیں ہمیشہ بہتر پالیسیوں سے ترقی کرتی ہیں نہ کہ جس طرح کی احکامات ہماری حکومت جاری کرتی ہیں۔

ان سے عوام کے لیے مشکلات بڑھتی ہیں کرونا کے حالات اور تھے یہ جنگی حالات ہیں اس کی حکمت عملی اور ہونی چاہیے پٹرول ہی نہیں آنے والے دنوں میں کھانے پینے کی اشیاء کے حوالہ سے بھی حکمت عملی مرتب کرنا ہوگی تب ہی ان حالات سے ہم نمٹ سکتے ہیں ۔اب وقت ہے کہ پالیسی مرتب کر کے تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے تاکہ مستقبل میں بہتر فیصلے کرنے میں مدد ملے ۔

 

