صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامع مسجد بگویہ بھیرہ میں افطار پروگرام کا اہتمام

  • سرگودھا
جامع مسجد بگویہ بھیرہ میں افطار پروگرام کا اہتمام

بھیرہ(نامہ نگار)پوور ہیلپ فورس بھیرہ کی جانب سے جامع مسجد بگویہ بھیرہ میں افطار پروگرام کا اہتمام کیا گیا

شیخ علی حمزہ ملک حفیظ خان بلوچ ملک اسد خان بلوچ اور خواجہ حسن شبیر کی طرف ترتیب دئیے گئے اس افطار پروگرام میں مختلف مکاتبِ فکر کے علما کرام، سماجی و مذہبی تنظیمات کے نمائندگان، بھیرہ پریس کلب کے معزز اراکین اور اہلِ علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی علامہ اعجاز احمد چشتی نے ماہِ رمضان کی برکتوں، اخوت و بھائی چارے اور خدمتِ خلق کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک ہمیں صبر، برداشت اور ضرورت مندوں کی مدد کا درس دیتا ہے اور ایسے اجتماعات معاشرے میں محبت اور اتحاد کو فروغ دیتے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

انسانیت کی خدمت کیلئے د ن رات کام کرینگے :نائلہ ریاض

وزیر اعلیٰ کے فنڈز سے گجرات میں ریکارڈ کام جاری :شافع حسین

گجرات میں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹس کے اجرا کا باقاعدہ آغاز

ڈسکہ میں سڑکوں ، نکاسی آب منصوبوں پرکام جاری:ذیشان رفیق

گھریلوفیصلوں میں خواتین کی مشاورت ہونی چاہیے ، ثمینہ عرفان

رائٹ ٹو انفارمیشن کے موضوع پر صحافیوں کیلئے آگاہی سیشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی