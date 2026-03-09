صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماڑی انڈس میں یوم خواتین کے حوالے سے ایک سیمینار

  • سرگودھا
ماڑی انڈس میں یوم خواتین کے حوالے سے ایک سیمینار

کالاباغ (نمائندہ دنیا) نوروومن ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام اور بیداری کے تعاون سے ماڑی انڈس میں یوم خواتین کے حوالے سے ایک سیمینار کا انعقاد کیاگیا۔ جس میں خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی جبکہ صدارت میڈم مختیار شاہین نے کی۔

تقریب کی مہمان خصوصی مسز بیگم تنویر اور میڈم فرحانہ تھیں جنہوں نے خواتین کے اہم کردار اور معاشرتی ترقی میں ان کی شراکت پر روشنی ڈالی اور انٹرنیشنل وومن ڈے کے موقع پر خواتین سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ سیمینار ہم خواتین کے دن کے حوالے سے منا رہی ہیں انسان کی تکمیل کے لئے ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا گیا عورت کا وجود اس کائنات کے لئے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ مرد کا ہر شے کی تعمیر میں دونوں کا کردار اہمیت کا حامل ہے انہوں نے مزید کہا کہ خواتین کسی بھی شکل میں ماں بہن بیٹی بیوی وہ ایک اہم ذمہ داری نبھاتی ہیں۔ ان کی اہمیت گھر میں مرکزی ہوتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

انسانیت کی خدمت کیلئے د ن رات کام کرینگے :نائلہ ریاض

وزیر اعلیٰ کے فنڈز سے گجرات میں ریکارڈ کام جاری :شافع حسین

گجرات میں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹس کے اجرا کا باقاعدہ آغاز

ڈسکہ میں سڑکوں ، نکاسی آب منصوبوں پرکام جاری:ذیشان رفیق

گھریلوفیصلوں میں خواتین کی مشاورت ہونی چاہیے ، ثمینہ عرفان

رائٹ ٹو انفارمیشن کے موضوع پر صحافیوں کیلئے آگاہی سیشن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی