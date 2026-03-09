صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی ایچ کیوہسپتال جوہر آباد کی سٹاف کالونی مسائل کی آماجگاہ

  • سرگودھا
ڈی ایچ کیوہسپتال جوہر آباد کی سٹاف کالونی مسائل کی آماجگاہ

ڈی ایچ کیوہسپتال جوہر آباد کی سٹاف کالونی مسائل کی آماجگاہ انتظامیہ کی تما م توانائیاں ہسپتال کی مرکزی عمارت کی تزئین و آرائش پر مرکوز

خوشاب(نمائندہ دنیا)تین اطراف سے خود رو جھاڑیوں میں گھری ہوئی ڈی ایچ کیوہسپتال جوہر آباد کی سٹاف کالونی مسائل کی آماجگاہ بن گئی ،ہسپتال انتظامیہ کی تما م توانائیاں ہسپتال کی مرکزی عمارت کی تزئین و آرائش پر مرکوز ہیں اور ڈاکٹروں ، پیرامیڈیکل و نرسنگ سٹاف کی رہائش گاہوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا، کالونی کے تین اطراف اگی ہوئی بڑی بڑی خود رو جھاڑیاں جنگل کا منظر پیش کر رہی ہیں اور وہاں سے نکلنے والے سانپ اور دیگر جنگلی جانور کالونی کے مکینوں کیلئے خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں، جوہر آباد میں پچیس برسوں سے گیس کی سہولت میسر ہونے کے باوجود اس کالونی میں گیس کنکشن نہیں لگا جس کی وجہ سے کھانا تیار کرنے کیلئے ملحقہ خود رو جھاڑیاں کاٹ کر کام چلایا جاتا ہے ۔ عوامی حلقوں کے مطابق ہسپتال کی جو انتظامیہ اپنے سٹاف کو سہولیات مہیا نہیں کر سکتی اس سے مریضوں کی بھلائی کیلئے کام کرنے کی کیسے توقع کی جا سکتی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈاتھارٹی کے چھاپے ، مضر صحت دودھ مشروبات ضبط بھاری جرمانے

تجارتی مراکز میں شدید ترین ٹریفک جام ، معمول، شہری خوار

میپکو ، ایس او پیزپر عمل کیلئے سیفٹی واک، چیکنگ

بجلی چوروں کیخلاف کریک ڈاؤن، 216 افراد پکڑے گئے

شیعہ علماء کونسل کی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیلئے ریلی

پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیلئے ریلیاں،فول پروف سکیورٹی فراہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی