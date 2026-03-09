صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی کے 6تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل

  • سرگودھا
واں بھچراں( نمائندہ دنیا )ڈی پی او میانوالی وقار عظیم کھرل نے ضلع میانوالی کے 6 تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل کر دیئے ۔

گزشتہ روز ڈی پی او میانوالی نے سب انسپکٹر مقبول خان کو پولیس لائنز سے ایس ایچ او داؤد خیل۔انسپکٹر سمیع اللہ خان کو ایس ایچ او داؤدخیل سے ایس ایچ او واں بھچراں۔۔سب انسپکٹر عمران خان روکھڑی کو واں بھچراں سے ایس ایچ او تھانہ صدر۔سب انسپکٹر رانا عبدالحق کو تھانہ صدر سے پولیس لائنز۔انسپکٹر سلیم اللہ خان کو پولیس لائنز سے ایس ایچ او موچھ۔۔انسپکٹر ساجد کو ایس ایچ او موچھ سے پولیس لائنز۔۔ سب انسپکٹر عصمت اللہ خان کو تھانہ واں بھچراں سے ایس ایچ او کالاباغ۔سب انسپکٹر فرحان خان کو تھانہ موسیٰ خیل سے ایس ایچ او بانگی خیل تعینات کر دیا۔

 

