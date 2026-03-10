صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
ڈاکو گن پوائنٹ پر پونے 55ہزار نقدی اور موبائلز چھین کر فرارظفر اﷲ چوک سے نجی کمپیوٹر کالج سے 41لاکھ روپے مالیت کا سامان چوری

سرگودھا(سٹاف رپورٹرڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران 9شمالی کے قریب دو نامعلوم ڈاکو گن پوائنٹ پر پونے 55ہزار روپے نقدی اور سوا لاکھ روپے مالیت کے موبائلز چھین کر لے گئے ،ظفر اﷲ چوک کے ریاض احمد کے نجی کمپیوٹر کالج سے 41لاکھ روپے مالیت کا سامان ،للیانی ٹاؤن کمیٹی آفس سے سوا چار لاکھ روپے مالیت کا ٹرانسفارمر،لاری اڈا سے محمد اسلم جاوید،عزیز بھٹی ٹاؤن سے مزمل رفیق،لکسیاں سے عبدالوحید،گنیانوالہ سے سلیمان علی ،ٹاہلی چوک سے نبی احمد،شاہین آباد سے محمد اسدکی موٹرسائیکلیں نامعلوم چور اڑا لے گئے ، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

