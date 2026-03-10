صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک کاسی وی ایچ واں بھچراں کا اچانک دورہ

  • سرگودھا
ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک کاسی وی ایچ واں بھچراں کا اچانک دورہ

واں بھچراں( نمائندہ دنیا ) ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر مطیع الالسلام کا گذشتہ روز سی وی ایچ واں بھچراں کا اچانک دورہ۔

اے ڈی ایل ہسپتال عملہ کی حاضری، آؤٹ ڈور رجسٹر، میڈیسن سٹور، کولڈ چین ویکسین سمیت دیگر شعبہ جات چیک کئے ۔ انہوں نے اس موقع پر انچارج ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر عمیر دستگیر اور سٹاف کو لائیو سٹاک کونکٹ کے بارے میں معلومات فراہم کیں اور اسکی افادیت بارے آگاہ کیا۔ ایے ڈی ایل ڈاکٹر مطیع الالسلام نے اس موقع پر ھدائیت کی کہ ویٹرنری آفیسر، پیرا ویٹس فیلڈ میں پی ایل سی فارمرز کو گورنمنٹ کی رقم ریکور کرنے کے لئے کام شروع کریں اور فارمرز کو مستقبل میں آنیوالی پی ایل سی سکیموں سے متعلق آگاھی دیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

قلعہ کہنہ قاسم باغ بحالی، 50 کروڑ کے اضافی فنڈز جاری

جنگ ،غیر معمولی اقدامات وقت کا تقاضا ہیں : ثاقب خورشید

پاک فوج ملکی سلامتی کی ضامن قوم کو فخر ہے : عثمان طاہر جپہ

چوری و ڈکیتی کی وارداتوں میں شہری نقدی و سامان سے محروم

آئل ٹینکر کی موٹرسائیکل کو ٹکر خاتون جاں بحق ، 2 بچے زخمی

ٹرانس جینڈر زکے گرو کی خاتون سے زیادتی، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس