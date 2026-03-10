ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک کاسی وی ایچ واں بھچراں کا اچانک دورہ
واں بھچراں( نمائندہ دنیا ) ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر مطیع الالسلام کا گذشتہ روز سی وی ایچ واں بھچراں کا اچانک دورہ۔
اے ڈی ایل ہسپتال عملہ کی حاضری، آؤٹ ڈور رجسٹر، میڈیسن سٹور، کولڈ چین ویکسین سمیت دیگر شعبہ جات چیک کئے ۔ انہوں نے اس موقع پر انچارج ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر عمیر دستگیر اور سٹاف کو لائیو سٹاک کونکٹ کے بارے میں معلومات فراہم کیں اور اسکی افادیت بارے آگاہ کیا۔ ایے ڈی ایل ڈاکٹر مطیع الالسلام نے اس موقع پر ھدائیت کی کہ ویٹرنری آفیسر، پیرا ویٹس فیلڈ میں پی ایل سی فارمرز کو گورنمنٹ کی رقم ریکور کرنے کے لئے کام شروع کریں اور فارمرز کو مستقبل میں آنیوالی پی ایل سی سکیموں سے متعلق آگاھی دیں ۔