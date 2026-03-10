پیپلز پارٹی ہمیشہ مظلوم اقوام کے ساتھ کھڑی رہی ، نعیم صادق اعوان
خوشاب(نمائندہ دنیا )سید علی خامنہ ای کی شہادت کے تناظر میں پیپلز پارٹی ضلع خوشاب کا ایک نمائندہ وفدنے سا بق ضلعی صدر ڈاکٹر نعیم صادق اعوان کی زیر قیادت ملت تشیع کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کیلئے مرکزی جامع مسجد حسینیہ جوہر آباد کے خطیب ممتاز عالم دین مولانا سید محمد تقی نقوی سے ملاقات کی ۔
جہاں وفد نے رہبرِ معظم سید علی خامنہ ای شہید کی شہادت پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیاشہید کے درجات کی بلندی کی دعا کی، پیپلز پارٹی کے راہنماوں نے موجودہ عالمی حالات، خصوصا ایران کے حوالے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور ایران پر ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ مظلوم اقوام کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور آئندہ بھی حق، انصاف اور مظلوموں کی حمایت میں اپنی آواز بلند کرتی رہے گی۔