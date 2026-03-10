صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وکیل کے خلاف مقدمہ پر احتجاجاً عدالتوں کا بائیکاٹ

  • سرگودھا
وکیل کے خلاف مقدمہ پر احتجاجاً عدالتوں کا بائیکاٹ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) ڈسٹرکٹ بارایسوسی ایشن کے وکلاء نے وکیل کے خلاف اندراج مقدمہ پر احتجاجاً عدالتوں کا بائیکاٹ کیا اور عدالتوں میں پیش نہ ہوتے ہوئے بھلوال میں وکیل کے خلاف درج مقدمہ کو فل الفور خارج کرنے کا مطالبہ کر دیا۔

تفصیل کے مطابق سرگودھا کے قصبہ بھلوال میں پلاٹ کے تنازعہ پر ہونے والے جھگڑا میں پولیس نے احمد بابر ایڈووکیٹ کے خلاف مقدمہ درج کیا جس کے خلاف ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے وکلاء نے احتجاج کرتے ہوئے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا اور مذکورہ وکیل کے خلاف درج مقدمہ کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مقدمہ کو فل الفور خارج کیا جائے بصورت دیگر کسی راست اقدام سے گریز نہیں کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کا علی پور چٹھہ گوندلانوالہ روڈ کی تعمیر و توسیع کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کنجاہ میں نرسوں کی کمی کا نوٹس

طارق سبحانی نے ڈسکہ روڈ سیالکوٹ پر پاک پیڈل کلب کا افتتاح کر دیا

جنگ روکنے کیلئے عالمی برادری کو آگے آنا ہوگا : پیپلز پارٹی

جوڈیشل کمپلیکس میں ای لائبریری اور خواتین کیلئے انتظار گاہ کا افتتاح

عدنان شکر گورائیہ کی جانب سے بلال فاروق تارڑ کے اعزاز میں افطار ڈنر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس