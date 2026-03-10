وکیل کے خلاف مقدمہ پر احتجاجاً عدالتوں کا بائیکاٹ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) ڈسٹرکٹ بارایسوسی ایشن کے وکلاء نے وکیل کے خلاف اندراج مقدمہ پر احتجاجاً عدالتوں کا بائیکاٹ کیا اور عدالتوں میں پیش نہ ہوتے ہوئے بھلوال میں وکیل کے خلاف درج مقدمہ کو فل الفور خارج کرنے کا مطالبہ کر دیا۔
تفصیل کے مطابق سرگودھا کے قصبہ بھلوال میں پلاٹ کے تنازعہ پر ہونے والے جھگڑا میں پولیس نے احمد بابر ایڈووکیٹ کے خلاف مقدمہ درج کیا جس کے خلاف ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے وکلاء نے احتجاج کرتے ہوئے عدالتوں کا بائیکاٹ کیا اور مذکورہ وکیل کے خلاف درج مقدمہ کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ مقدمہ کو فل الفور خارج کیا جائے بصورت دیگر کسی راست اقدام سے گریز نہیں کیا جائے گا۔