نماز کا مذاق اڑانے کی مبینہ ویڈیو بنانے کے الزام میں مقدمہ درج
کندیاں(نمائندہ دنیا)پپلاں میں نماز کا مذاق اڑانے کی مبینہ ویڈیو بنانے کے الزام میں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
پولیس کے مطابق مقامی مسجد کے امام حافظ غلام شبیر کے بیٹے وسیم اور کزن ساجد کے خلاف مؤقف اختیار کیا گیا کہ ملزمان نے مسجد میں نماز کے دوران ایک فنی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی جس میں نماز کا مذاق اڑایا گیا۔ایف آر آر کے مطابق ویڈیو کے باعث مذہبی جذبات مجروح ہوئے جس پر پولیس نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان وسیم اور ساجد کے خلاف تعزیراتِ پاکستان کی دفعات 295 اے اور 298 کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔