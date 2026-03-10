فیکٹری میں کام کے دوران محنت کش ہاٹ را میٹریل گرنے سے جھلس گیا
خوشاب(نمائندہ دنیا)دامن مہاڑ کے علاقہ منگوال میں واقع زمان سیمنٹ فیکٹری میں کام کے دوران نور پور تھل کا رہائشی ایک محنت کش مزمل حسین ہاٹ را میٹریل گرنے سے بری طرح جھلس گیا ۔
مزمل حسین حسب معمول فیکٹری میں کام کر رہا تھا کہ اس پر اچانک اس پر گرم میٹریل گر ا جس سے اس کی دونوں ٹانگیں بری برح متاثر ہوئیں ، فیکٹری انتظامیہ نے اسے فور ی طور پر ضلعی ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا ہے ڈاکٹروں کے مطابق اس کا برن ریٹ پچاس فیصد سے کم ہے اور اس کی حالت خطرے سے باہر ہے ۔