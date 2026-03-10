سابق ناظم یوسی جلالپور سید محمود شاہ ہمدانی پر کالاباغ تھانہ میں من گھڑت مقدمہ درج کرنے پر مذمت
داودخیل(نماندہ دنیا) سابق ناظم یوسی جلالپور سید محمود شاہ ہمدانی پر کالاباغ تھانہ میں من گھڑت و غلط ایف۔آ۔آر درج کرنے پر بھر پور مذمت کرتے ہیں۔
اس غلط مقدمے سے انکی کاروباری و سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے ان خیالات کا اظہار داودخیل کے شفائاللہ قریشی، حفیظ اللہ قریشی، ضیائاللہ قریشی ، ٹیچرخیر محمد ، محمد الطاف ، شاہ عالم خان, ملک طارق حیات و دیگرنے ایک بیان میں کیا انہوں نے کہا کہ سید محمود شاہ ہمدانی ایک سادات و پیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور کافی عرصہ سے اپنا کاروبار کرتے آرہے ہیں اور ک عرصہ سے سیاست میں بھی پورے ضلع میں ایک نام رکھتے ہیں مگر ایس ایچ او کالاباغ و ڈی۔ایس ۔پی سرکل عیسی خیل نے ان کو ڈکیتی کے 2022کے نامعلوم نامزد مقدمہ کی ایف،آ،آر میں درج کردیا اور حوالات بند کردیا جوکہ عدالت نے اس مقدمہ کو من گھڑت اور جھوٹا قرار دیکر خارج کردیا ہے ۔