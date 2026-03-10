ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر مطیع الالسلام سی وی ایچ واں بھچراں کا اچانک دورہ
میانوالی (نامہ نگار )ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر مطیع الالسلام سی وی ایچ واں بھچراں کا اچانک دورہ۔ اے ڈی ایل ہسپتال عملہ کی حاضری، آؤٹ ڈور رجسٹر، میڈیسن سٹور، کولڈ چین ویکسین سمیت دیگر شعبہ جات چیک کئے ۔
انہوں نے اس موقع پر انچارج ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر عمیر دستگیر اور سٹاف کو لائیو سٹاک کونکٹ کے بارے میں معلومات فراہم کیں اور اسکی افادیت بارے آگاہ کیا۔ ایے ڈی ایل ڈاکٹر مطیع الالسلام نے اس موقع پر ھدائیت کی کہ ویٹرنری آفیسر، پیرا ویٹس فیلڈ میں پی ایل سی فارمرز کو گورنمنٹ کی رقم ریکور کرنے کے لئے کام شروع کریں اور فارمرز کو مستقبل میں آنیوالی پی ایل سی سکیموں سے متعلق آگاھی دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فارمرز فائدہ اٹھا سکیں۔ اے ڈی ایل نے فرائص احسن طریقے سے سر انجام دینے پر ڈاکٹر عمیر دستگیر قریشی اور سٹاف کو شاباش دی۔